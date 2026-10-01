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        Bursa'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 22:41 Güncelleme:
        Bursa'da ehliyet sınavında usulsüzlük yapan şüpheli yakalandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ehliyet sınavında S.S'nin kopya çekmek amacıyla özel düzenek kurduğu ve kulak içi kulaklık kullandığı öne sürüldü.

        Sınav sırasında durumundan şüphelenen gözetmenin yaptığı kontrolde düzenek tespit edildi.

        Bunun üzerine sınav salonunda hakkında işlem yapılan S.S, polis ekiplerine teslim edildi.

        Gözaltına alınan S.S. hakkında inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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