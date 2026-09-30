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        Gayrimenkul değerlemede veri ve yapay zekayı buluşturan yerli sistem

        Türkiye'de geliştirilen yerli ve milli yapay zeka destekli teknoloji, gayrimenkul değerleme sektörünün veri analizi, süreç yönetimi ve rapor kontrolü ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Gayrimenkul değerlemede veri ve yapay zekayı buluşturan yerli sistem

        Türkiye'de geliştirilen yerli ve milli yapay zeka destekli teknoloji, gayrimenkul değerleme sektörünün veri analizi, süreç yönetimi ve rapor kontrolü ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

        Creative Solution tarafından, insan kaynaklı hata riskini azaltmak, raporlama süreçlerini hızlandırmak ve gayrimenkul değerleme sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda dijital dönüşümü desteklemek amacıyla geliştirilen teknoloji​​​​​​​, ARGE Gayrimenkul Değerleme şirketince yerli ve milli teknolojik altyapı operasyonlarına, entegre edildi.

        ARGE Gayrimenkul Değerleme Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Cem Gel, farklı kaynaklardan gelen bilgilerin birlikte analiz edilmesi, veri tutarlılığının sağlanması ve raporların daha sistematik biçimde kontrol edilmesi için mesleki deneyimi, teknolojiyle buluşturduklarını belirtti.

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        Creative Solution ile geliştirilen yerli ve milli yapay zeka altyapısını operasyonlarda kullanmaya başladıklarını aktaran Gel, şunları kaydetti:

        "ABD'de UAD 3.6 kapsamında, yeni raporlama yapısına zorunlu geçiş, kasım ayında gerçekleşecekken biz, Türkiye'de sektörümüzün ihtiyaçlarına yönelik geliştirilmesine öncülük ettiğimiz SADES'ten (Sayısal Akıllı Değerleme Süreç Yönetim Sistemi) 1,5 senedir yararlanıyoruz. ARGE Değerleme olarak, sahip olduğumuz saha deneyimi ve değerleme alanındaki uzmanlıkla bu dijital dönüşüm sürecine aktif katkı sağlıyor, operasyonlarımızın tüm aşamalarında dijitalleşmeyi güçlendiriyoruz. Teknolojiyi süreçlerimize entegre ederek, insan kaynaklı hata riskini azaltmayı, operasyonel verimliliği artırmayı ve raporlama süreçlerini daha hızlı, tutarlı ve güvenilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz."

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        Teknolojinin değerleme hizmetindeki rolüne değinen Gel, "Bir taşınmazın değerini belirlemek, farklı kaynaklardan gelen bilgileri o taşınmazın koşulları ve piyasa gerçekleriyle birlikte değerlendirmeyi gerektiriyor. SADES ile uzmanlarımızın bu süreçte kullanabileceği veri analizi ve kontrol olanaklarını güçlendiriyoruz. Sistem tarafından işaretlenen bir eksikliğin ya da uyumsuzluğun ne anlama geldiğini incelemek, ek bilgi ihtiyacını belirlemek ve bunun değerlemeye etkisini ortaya koymak uzmanlarımızın sorumluluğunda. Mesleki birikimimizi yerli teknolojiyle destekleyerek müşterilerimize sunduğumuz hizmetin hızını, tutarlılığını ve izlenebilirliğini geliştirmeye odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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