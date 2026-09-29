Voleybol: Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley
Salon:CengizGöllü
Hakemler: Adem Türkmen, Öznur Tosun
Kuzeyboru: Tuğba İvegin Şenoğlu, Ergül Avcı, Szczurowska, Czyrnianska, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Gülce Güçtekin, Nehir Cinel, Tutku Burcu Yüzgenç, Hanife Nur Özaydınlı)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Begic, Büşra Kılıçlı, Gizem Mısra Aşçı, Vanjak, Nisan Barut (Işıl Öz, Melis Demir, Leite, Sude Hacımustafaoğlu, Teixeira, Merve Nur Öztürk Bal, Firdevs Kiremitçi)
Setler: 25-18, 28-30, 25-14, 21-25, 15-12
Süre: 143 dakika
BURSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.