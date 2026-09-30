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        Türksat'tan Bursa'da kesintisiz yayın ve yüksek hızlı fiber internet hamlesi

        Türksat, Bursa'da başlattığı modernizasyon çalışmasıyla televizyon yayın altyapısını "Süper Headend" teknolojisine dönüştürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:04 Güncelleme:
        Türksat'tan Bursa'da kesintisiz yayın ve yüksek hızlı fiber internet hamlesi

        Türksat, Bursa'da başlattığı modernizasyon çalışmasıyla televizyon yayın altyapısını "Süper Headend" teknolojisine dönüştürdü.

        Yatırım sayesinde Türksat şebekesinin ulaştığı 300 bin hane ve mevcut 65 bin KabloTV abonesi yüksek çözünürlüklü dijital yayın hizmetinden yararlanabilecek.

        Türksat Kablo Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, abonelerin cihaz değiştirmeden bu teknolojiye eriştiğini belirterek, "Gelişmiş izleme yazılımları sayesinde olası bir sinyal düşüklüğü vatandaşa yansımadan merkezden müdahale edilebilir hale geldi. Kesintisiz ve yüksek kaliteli yayın konforu sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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        Yeni sistemle kanalların ve içerik güncellemelerinin tek merkezden yönetilerek saniyeler içinde ekranlara ulaştığını aktaran Yıldız, altyapının esnek bir genişleme kapasitesine sahip olduğunu kaydetti.

        "Hanelerin yüzde 58'ine fiber internet ulaştırılıyor"

        Bursa'daki yatırımların sadece televizyon yayıncılığıyla sınırlı kalmadığını vurgulayan Yıldız, fiber optik ağın da genişletildiğini bildirdi.

        Yıldız, kentteki bina ve hanelerin yüzde 58'ine kendi fiber altyapıları üzerinden 1000 megabite varan hızda internet sağladıklarını belirterek, fiber altyapıyı yaygınlaştırma çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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