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        Gemlik Termal Tesisi turistlere konaklama hizmeti sunuyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Gemlik Termal Tesisi modern kullanım alanlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 15:17 Güncelleme:
        Gemlik Termal Tesisi turistlere konaklama hizmeti sunuyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen Gemlik Termal Tesisi modern kullanım alanlarıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURFAŞ tarafından işletilen Gemlik Termal Tesisi, yaklaşık 3 yıldır bölgenin termal kaynaklarını modern kullanım alanlarıyla buluşturuyor.

        Hisar Mahallesi'nde 3 kattan oluşan tesis, termal havuzu, özel aile hamamı, Türk hamamı, 2 buhar odası ve 2 saunası ile yerli ve yabancı turistlere alternatif konaklama imkanı sunuyor.

        Aynı anda 50 kişiye kadar hizmet verebilen tesisin termal alanlarında misafirlere havlu, peştemal ve terlik gibi ürünler ücretsiz sunulurken, tesiste 62 araç kapasiteli otopark hizmeti de bulunuyor.

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        Öte yandan bir bölümü fiziksel aktivite ve sağlık danışma merkezi olarak hizmet veren tesiste vatandaşlara ücretsiz olarak psikolog, fizyoterapist ile diyetisyen desteği de sağlanıyor.

        Konaklama imkanı sunan ve 8 oda ile 26 yatak kapasitesine sahip tesisin bünyesindeki BURFAŞ B Kafe'de de misafirlere çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunuluyor.

        Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Bursa'nın "turizm kenti" kimliğini güçlendirmeye yönelik bütüncül bir planlama yaptıklarını kaydetti.

        Bu kapsamda belediye olarak yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli tüm adımları attıklarını belirten Biba, "Özellikle tesislerimizde yüksek standartta hizmet sunuyoruz. Gemlik Termal Tesisi'miz de olanakları ve hizmet kalitesiyle hemşerilerimize yaraşır niteliktedir. Vatandaşlarımıza tesisimizde sunulan imkanlardan faydalanmalarını öneriyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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