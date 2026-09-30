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        Bursa'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek

        Bursa'da Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla ekim ayı boyunca Bursa'da çeşitli faaliyetler düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Bursa'da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla etkinlikler düzenlenecek

        Bursa'da Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY), "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla ekim ayı boyunca Bursa'da çeşitli faaliyetler düzenleyecek.

        Önen, düzenlediği basın toplantısında 26 yıldır dernek olarak meme kanseri konusunda kadınları bilgilendirdiklerini belirterek, paydaşlara ve destek verenlere teşekkür etti.

        Önen, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" boyunca kentte çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Türkkan Evrensel de bu ayın amacının, hastalığın erken tanısı ve tedavisi konusunda bilgi sahibi olunmasını sağlayarak korkuyu ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti.

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        Meme kanserinin erken tanısında mamografinin çok önemli bir yeri olduğunu ve giderek yaygınlaştığını belirten Evrensel, şöyle konuştu:

        "Taranması gereken kadınların yaklaşık yüzde 20'sini tarayabiliyorduk, bugün geldiğimiz noktada yüzde 50-55'ini tarama durumuna ulaşmış vaziyetteyiz. Hedef yüzde 100 olmuyor her zaman, hedef yüzde 70'e kadar çıkmak. Son derece erken yakalanmış, hiç cerrahi dışında bir tedavisi olmayan ya da sadece basit ilaçlarla tedavisi sürdürülen hastalar günlük pratiğimizi daha fazla oluşturmaya başladı. Eskiden daha çok ileri evre vakalarla karşı karşıya kalıyorduk."

        Evrensel, Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre günümüzde yüzde 50'den fazla yayılmamış meme kanseri tanısı gerçekleştiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

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        "İlerlemiş hastalıklar için de müjdeli haberlerimiz var. Meme kanseri biyolojisi, tıp bilimindeki gelişmelerle paralel olarak çok etkili birtakım tedavilerin de günümüzde kullanabildiğimizi söylemek mümkün. Kişiye özelleştirilmiş tedaviler, akıllı ilaçlar var, hedefe yönelik tedaviler var. İlerlemiş hastalıkta, yayılmış hastalıkta bile bugün artık şifadan bahsedebiliyoruz. 'Umutsuz hastalık' terimi artık birçok kanserde olduğu gibi meme kanserinde de güncel olmaktan çıktı. Yeter ki bu farkındalık ortamında, etkinliklerinde korkunun yerine bilgiyi oluşturalım. Erteleme ya da geç kalma yerine aksiyon alma ve müracaatı koyalım. Bu şekilde bu toplum sağlığını ilgilendiren hastalıktan kurtulalım. Bu meme kanseri için mümkün. Hem dünyada hem ülkemizde meme kanseri kadınlar arasında ilk sırada görülen kanserlerden bir tanesi ve bu çabalarla da hastalığın ölümcül bir hastalık olmasını engellemek mümkün."

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        Bursa'nın meme kanseri tedavisi açısından özel, kamu ve üniversite hastaneleriyle önemli imkanlara sahip olduğunu belirten Evrensel, hastalığın önlenmesi ve erken tanısında Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ile aile hekimlerinin katkısının da yadsınamayacağını sözlerine ekledi.

        Bu arada ekim ayı boyunca dernek tarafından çeşitli kurumlarla bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

        Bursa Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle "Umudun Kadın Hali" temasıyla fotoğraf yarışması gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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