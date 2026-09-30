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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba, Mudanya'da incelemelerde bulundu

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yoğun sağanağın olumsuz etkilediği Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi ile Eşkel sahil bandında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:12 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba, Mudanya'da incelemelerde bulundu

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, yoğun sağanağın olumsuz etkilediği Mudanya ilçesine bağlı Esence Mahallesi ile Eşkel sahil bandında incelemelerde bulundu.

        Biba, sahadaki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'da sağanağın devam ettiğini söyledi.

        Su baskınlarının ardından tüm kurumların koordinasyon içerisinde harekete geçtiğini vurgulayan Biba, mağduriyetlerin giderilmesi için hummalı bir çalışmanın yürütüldüğünü anlattı.

        Biba, bundan sonraki süreçte benzer afetlerin önüne geçmek amacıyla kalıcı ve proaktif adımlar atılacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

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        "Bundan sonraki süreçte ne yapacağımız önemli. Artık reaktif dönemden proaktif döneme geçmemiz gereken bir husus var. Yani bizim bu saatten sonra bu bölgeyle ilgili altyapı çalışmalarımızı yapmamız lazım. Bu doğrultuda buradaki imar uygulama çalışmalarımızı da yine aynı şekilde tamamlamamız lazım ki buradaki vatandaşlarım planlı bir altyapı ve üstyapıyla olduğu bir bölgede yaşamlarını sürdürsünler ve bir daha böyle bir durumla karşı karşıya gelmeyelim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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