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        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları'nın yeni dönemi başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen Kış Spor Okulları'nda yeni dönem, 3 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları'nın yeni dönemi başlıyor

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4-16 yaş arasındaki çocuklara yönelik düzenlenen Kış Spor Okulları'nda yeni dönem, 3 Ekim Cumartesi günü başlıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü işbirliğinde düzenlenen Kış Spor Okulları'nda, modern spor tesislerinde deneyimli antrenörler eşliğinde 12 farklı branşta eğitim verilecek.

        Çocuklar buradaki eğitimler sayesinde hem spor yapacak hem de keyifli ve verimli vakit geçirme imkanı bulabilecek.

        Basketbol, yüzme, voleybol, kort ve masa tenisi, okçuluk, tekvando, karate, güreş, judo, satranç ve jimnastik branşlarındaki eğitimler 4'er haftalık 9 dönem halinde gerçekleştirilecek.

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        Kış Spor Okulları'na katılmak isteyenler, Fethiye Spor Kompleksi, Acemler BUSKİ Spor Tesisleri, Şahin Başol Spor Kompleksi ve Hüdavendigar Spor Tesisleri'nden istedikleri branşlara başvuru yapabilecek.

        Tekvando ve güreş branşlarına katılmak isteyenler ise Emek Hatice Kübra İlgün Spor Tesisleri'nde kayıt yaptırabilecek.

        Yüzme eğitimlerine katılmak isteyenler de Mihraplı Yüzme Havuzu, Gürsu Yüzme Havuzu ve Kestel Yüzme Havuzu'ndan kendilerine uygun olan tesise başvurarak kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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