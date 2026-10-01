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        Rus müzisyen Evgeny Grinko Bursa'da konser verdi

        Rus müzisyen Evgeny Grinko Bursa'da sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 01:00 Güncelleme:
        Rus müzisyen Evgeny Grinko Bursa'da konser verdi

        Rus müzisyen Evgeny Grinko Bursa'da sahne aldı.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

        Grinko, kendi repertuvarının yanı sıra Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım"eserini de kendine özgü tarzla seslendirdi.

        Minimalist piyano melodilerini folk ve klasik müzik ögeleriyle birleştiren sanatçı, sevilen bestelerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

        Grinko'nun İzmir'de başlayan turne yolculuğu bugün Eskişehir'de, 2 Ekim'de Ankara'da, 4 ve 5 Ekim'de ise İstanbul'da devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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