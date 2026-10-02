Bursa Şehir Tiyatrosu'nun 20 yıllık hikayesi sergileniyor
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla hazırlanan "Bursa Şehir Tiyatrosu 20. Yıl Sergisi", Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla hazırlanan "Bursa Şehir Tiyatrosu 20. Yıl Sergisi", Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Tiyatrosu'nun 20 yıllık sanat yolculuğuna ışık tutan sergide, tiyatro oyunlarında kullanılan kostüm ve dekorların yanı sıra afiş ve fotoğraflar yer alıyor.
Bursa'nın sahne sanatları serüveninden önemli kesitlerin sunulduğu sergide, kentin tiyatro hafızasını yansıtan eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Serginin açılış programında konuşan Bursa Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Altuğ Görgü, serginin anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'yı temsilen programa katılan Başkan Vekili İsmail Şenol'un açılış kurdelesini kesmesiyle sergi ziyarete açıldı.
Programa katılanlara, Bursa'nın yüzyılı aşkın sahne hafızasını ele alan "Bursa Şehir Tiyatrosu 20 Yılın Hikayesi" adlı kitap hediye edildi.
Öte yandan Haldun Taner'in yazdığı, rejisörlüğünü Mustafa Kurt'un üstlendiği "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı" adlı oyun, 2026-2027 tiyatro sezonunda 20. yıla özel yeniden Bursalı sanatseverlerle buluşacak.
Bursa Şehir Tiyatrosu'nun açılış oyunu olarak 2006'da sahnelenen eser, tiyatronun 20. yılı dolayısıyla yeniden seyirci karşısına çıkacak.
Ressam Şefik Bursalı Sanat Galerisi'nde 15 Ekim Perşembe gününe kadar ziyaret edilebilecek sergi, 10.00-18.00 saatlerinde açık olacak.
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