Bursa Şehir Tiyatrosu'nun 20 yıllık hikayesi sergileniyor

Bursa Şehir Tiyatrosu'nun açılış oyunu olarak 2006'da sahnelenen eser, tiyatronun 20. yılı dolayısıyla yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bursa Şehir Tiyatrosu'nun 20 yıllık sanat yolculuğuna ışık tutan sergide, tiyatro oyunlarında kullanılan kostüm ve dekorların yanı sıra afiş ve fotoğraflar yer alıyor.

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