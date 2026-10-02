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        BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        BUDO'nun 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

        Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 4 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

        BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre, saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 17.00'deki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) ile 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) ve 19.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

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