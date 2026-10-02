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        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Biba, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Aktif Yaşam Merkezleri Şube Müdürlüğünce Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'nde düzenlenen programa Biba'nın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Ali Erbay katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, huzurevi sakinleriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, yaşlıların toplumun önemli değerleri olduğunu ifade etti.

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        Büyükşehir Belediyesi olarak yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini aktaran Biba, huzurevi sakinlerinin fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmelerini amaçladıklarını bildirdi.

        Kaymakam Esen de yaşlıların toplumun hafızası olduğunu ve geçmiş ile gelecek arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Biba ve beraberindekiler huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Gölyazı eski muhtarı İbrahim Şahin'e günün anısına hediye verilirken, huzurevi sakini sanatçı Kenan Ergül de yaptığı tablo ve maketleri Biba ile Esen'e hediye etti.

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        Programda huzurevi sakinleriyle birlikte keşkek döven Biba ve beraberindekiler, daha sonra bocce alanında yaşlı bireylerle bocce, dart ve pickleball oynadı.

        Bocce Dostluk Turnuvası'nda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği koroları sahne aldı. Merinos Aktif Yaşam Evi Halk Oyunları ekibinin gösterisi de izlendi.

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