Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık soruşturmasında 4 zanlı tutuklandı
Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bursa'da bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık yapıldığı iddiası üzerine yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.
Polis, şüphelilere yönelik İstanbul, İzmir ve Hatay'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Dolandırıcılık suçunda kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyale de el konuldu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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