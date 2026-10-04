GÜNCELLEME - Bursa'da kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Burhan Ö. (49) idaresindeki 16 ASJ 927 plakalı kamyonet, Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda Kemal Derviş (21) yönetimindeki 16 BVN 117 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü ile yanındaki Mustafa Can Öztürk yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Derviş ve Öztürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Burhan Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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