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        Bursa'da freni boşalan minibüs dehşet saçtı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ve bir manav zarar gördü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 01:09 Güncelleme:
        Bursa'da freni boşalan minibüs dehşet saçtı

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde park halindeki özel halk minibüsünün freninin boşalması sonucu meydana gelen kazada 2 otomobil ve bir manav zarar gördü.

        Kaza, 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan özel halk minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı.

        Yaklaşık 300 metre boyunca yokuş aşağı ilerleyen ve giderek hızlanan minibüs, kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 BZY 645 ve 16 BIC 718 plakalı otomobillere, ardından bir manava çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobillerde ve manavda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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