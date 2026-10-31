Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

        Bursa'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

        BURSA'da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 20:40 Güncelleme:
        Bursa'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinin yarandığı kavganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

        BURSA’da, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 29 Ekim saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, bir kişinin tabancayla ateş etmesi sonucu vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kadir Ataç(45) ağır yaralandı. Serkan Y.(25) ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        REKLAM

        Olayın ardından kaçan ve baba oğul oldukları belirlenen H.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy, İstanbul'da
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        F.Bahçe Kadıköy'de yıkıldı!
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Borsa İstanbul Genel Müdürü gözaltında
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor!
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        Kızını ve erkek arkadaşını öldürmüştü! İşte ifadesi
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        "Bazı anlarda çok kırılganız"
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Fuhuş ağında 977 milyonluk trafik
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Çocuklara yapay zeka kısıtlaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        Babasını öldürüp sitenin havuzuna gömmüştü! İşte caniye istenen ceza
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        20 dakikalık yol 5 dakikaya indi
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Markete silahlı saldırı! Ekmek vermeye gitmişti
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Orhan Baba çaldı, Tarkan söyledi
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Nev'in ağabeyinden iddialara yanıt
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        Sokağın ortasında kadın erkeği darp etti
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        İspanya'da hakemler için tarihi karar!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Türkiye yeniden yağışlı sistemin etkisine giriyor!
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        Dolandırıcılar WhatsApp'ı hedef alıyor
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        İddia: ABD, Körfez'e tarihi verdi; 4 Kasım
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        Bursa'da motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bursa'da motosikletin çarptığı 9 yaşındaki çocuk yaralandı
        Bursaspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Bursaspor-Bandırmaspor maçının ardından
        Bursa'da 350 kilo kaçak midye ele geçirildi
        Bursa'da 350 kilo kaçak midye ele geçirildi
        Bursaspor - Bandırmaspor: 3-0
        Bursaspor - Bandırmaspor: 3-0
        Trendyol 1. Lig: Bursaspor: 3 - Bandırmaspor: 0
        Trendyol 1. Lig: Bursaspor: 3 - Bandırmaspor: 0
        Bursa'dan Avrupa'ya uzanan eğitim köprüsü Osmangazi Bimtal Prag'da
        Bursa'dan Avrupa'ya uzanan eğitim köprüsü Osmangazi Bimtal Prag'da