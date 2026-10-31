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        Bursaspor - Bandırmaspor: 3-0

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 18:13 Güncelleme:
        Bursaspor - Bandırmaspor: 3-0

        STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı

        HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı

        BURSASPOR: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Bayramov, Rahmetullah Berişbek, Elitim (Dk. 68 Hüseyin Maldar), Halil Akbunar (Dk. 68 Tayfun Aydoğan), Soner Aydoğdu (Dk. 77 Eyüp Akcan), Baker, Boutrah (Dk. 88 Zeki Yavru [Dk. 89 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho

        BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Enes Çinemre), Lima, Lico, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 60 Mehmet Eray Özbek), Bruno (Dk. 86 Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Emirhan Ayhan), Kehinde (Dk. 60 Badji)

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        GOLLER: Dk. 7 Halil Akbunar, Dk. 12 ve 23 Baker (Bursaspor)

        SARI KARTLAR: Baker (Bursaspor), Kehinde, Lima (Bandırmaspor)

        Bursaspor, Trendyol 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, 7’nci dakikada Halil Akbunar’ın kaydettiği golle öne geçti. Lynford Sackey Baker, 12’nci ve 23’üncü dakikalarda attığı gollerle farkı 3’e çıkardı. İlk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan Bursa ekibi, ikinci yarıda skor avantajını korudu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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