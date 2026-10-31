Bursaspor - Bandırmaspor: 3-0

Bursaspor, Trendyol 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, 7’nci dakikada Halil Akbunar’ın kaydettiği golle öne geçti. Lynford Sackey Baker, 12’nci ve 23’üncü dakikalarda attığı gollerle farkı 3’e çıkardı. İlk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan Bursa ekibi, ikinci yarıda skor avantajını korudu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.

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