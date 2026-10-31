Bursaspor - Bandırmaspor: 3-0
STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Azad İlhan, Batuhan Bıyıklı
BURSASPOR: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Bayramov, Rahmetullah Berişbek, Elitim (Dk. 68 Hüseyin Maldar), Halil Akbunar (Dk. 68 Tayfun Aydoğan), Soner Aydoğdu (Dk. 77 Eyüp Akcan), Baker, Boutrah (Dk. 88 Zeki Yavru [Dk. 89 Emir Kaan Gültekin), Iheanacho
BANDIRMASPOR: Akın Alkan, Yusuf Kocatürk, Enes Aydın, Burak Bekaroğlu (Dk. 46 Enes Çinemre), Lima, Lico, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 60 Mehmet Eray Özbek), Bruno (Dk. 86 Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Emirhan Ayhan), Kehinde (Dk. 60 Badji)
GOLLER: Dk. 7 Halil Akbunar, Dk. 12 ve 23 Baker (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Baker (Bursaspor), Kehinde, Lima (Bandırmaspor)
Bursaspor, Trendyol 1’inci Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Bandırmaspor’u 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar, 7’nci dakikada Halil Akbunar’ın kaydettiği golle öne geçti. Lynford Sackey Baker, 12’nci ve 23’üncü dakikalarda attığı gollerle farkı 3’e çıkardı. İlk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan Bursa ekibi, ikinci yarıda skor avantajını korudu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bursaspor sahadan 3-0 galip ayrıldı.
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