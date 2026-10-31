Bursa'dan Avrupa'ya uzanan eğitim köprüsü Osmangazi Bimtal Prag'da

Osmangazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Erasmus+ desteğiyle Prag'da üç haftalık mesleki staj deneyimi kazandı.

Yetiştirdiği öğrencilerle Bursa ekonomisine nitelikli işgücü kazandıran Osmangazi Borsa İstanbul Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülen Erasmus+ KA122VET programı kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

"Osmangazi BİMTAL Avrupa Staj Programı 2025" (Proje No: 20251TR01KA122VET000334728) kapsamında üç farklı alandan 13 öğrenci ve 4 öğretmen, Çekya'nın başkenti Prag'da üç haftalık staj programına katıldı. Öğrenciler, kendi alanlarında uluslararası standartlardaki işletme ve kurumlarda mesleki uygulama faaliyetlerinde bulunarak uzmanlık becerilerini geliştirme şansı yakaladılar. Mesleki gelişimlerinin yanı sıra günlük ve mesleki pratiklerle yabancı dil becerilerini üst seviyeye taşıyan öğrenciler, Avrupa kültürünü ve çalışma ortamını yakından deneyimleme fırsatı buldular. Program sonunda öğrenciler, Europass ve Katılım Sertifikalarını almaya hak kazandı.

REKLAM

Projenin kazanımlarını paylaşmak ve Erasmus+ faaliyetlerini yaygınlaştırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında Okul Müdürü Nur Tutkun, Proje ekibi öğretmenleri ve öğrenciler, Osmangazi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yapılan görüşmede projenin hedefleri ve öğrencilere sağladığı katkılar paylaşıldı.

Proje ekibi ayrıca Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek mesleki eğitimde iş birliği ve uluslararası projelerin öğrencilere sunduğu fırsatlar üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Osmangazi BİMTAL, uluslararası projeler aracılığıyla öğrencilerinin mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi, kültürlerarası deneyimlerini artırmayı ve onları geleceğin iş dünyasına daha donanımlı hazırlamayı hedefliyor.