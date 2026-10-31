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        Başkan Vekili Biba'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, ulaşım ve kentsel dönüşüm konularında önemli açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 15:48 Güncelleme:
        Başkan Vekili Biba'dan ulaşım ve kentsel dönüşüm mesajı

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) Bursa Şubesi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, ulaşım ve kentsel dönüşüm konularında önemli açıklamalarda bulundu.

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, MMG Bursa Şubesi üyeleriyle bir araya geldi. Programa MMG Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Ercan Kızılcık’ın yanı sıra Şube Başkanı Alparslan Şenocak da katılım gösterdi.

        "Toplu ulaşımda alternatifler üretmeliyiz"

        Bursa’da masaya yatırılması gereken ilk konunun ulaşım olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, vatandaşların toplu ulaşımda kullanabileceği alternatiflerin üretilmesi gerektiğini söyledi. Bursa’nın raylı sistemlerin tercih edildiği bir şehre dönüşmesi gerektiğini belirten Biba, "Yıl sonu itibariyle Şehir Hastanesi’ne ulaşan hatta devreye girecek" müjdesini verdi.

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        "2027’de başlayacağımız 34 proje var"

        Ana arterdeki 550 bağlantı noktasının trafiğe neden olduğunu ifade eden Başkan Vekili Şahin Biba, bu konuda çalışma yaptıklarını belirterek "Bazı yolların tek yöne çevrilmesi, akıllı kavşakların yapılması, batçık denilen kavşakların yapılması için çalışmalarımız var. Karayolları Genel Müdürlüğü’nden onay beklediğimiz ve 2027’de başlayacağımız 34 proje var" diye konuştu.

        "Uzun vadeli stratejiler geliştirmemiz lazım"

        Bursa’da 1 milyon 300 bin motorlu taşıt olduğunu hatırlatan Biba, bunun sürekli artış gösterdiğini, üretilen formüllerin de bu nedenle sadece birkaç sene rahatlama getirebildiğini söyledi. Bursa’da artık alternatif bir yol üretilmesi gerektiğini belirten Biba, "Bakanlığın çalıştığı Kuzey Yolu Otobanı var. Biz de Otosansit’in üzerinden Çalı’ya kadar bağlanması düşünülen alternatif yol için çalışıyoruz. Ciddi kamulaştırmalarla karşı karşıyayız. Bu konuyu da aşmak için mücadele ediyoruz. Bizim kısa vadeli değil, uzun vadeli stratejiler geliştirmemiz lazım. Kamulaştırmalar ancak bu şekilde çözülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

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        BURULAŞ’a yılda 4 milyar lira sübvanse

        Bursa’da toplu ulaşımı özendirmek için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Biba, vatandaşın toplu ulaşımı daha rahat kullanabilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin BURULAŞ’ı her ay 350 milyon lira, yılda ise 4 milyar lira sübvanse ettiğini açıkladı. Sübvansiyona aktarılan kaynaklarla AltıparmakÇarşamba bölgesinin rahatlıkla kamulaştırılabileceğini belirten Biba, "Bu nedenle bizim tekerlekli araçlardan ziyade raylı sistem hatlarını çoğaltmamız lazım. Yeni yerleşim bölgelerine raylı sistemle bağlantı sağlayabilirsek, toplu ulaşımı raylı sistemlere yönlendirebilirsek sübvanse rakamlarını aşağı çekebiliriz. O zaman da bu kaynakları yatırıma yönlendirir ve riskli bölgeleri kamulaştırabiliriz" dedi.

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        "Ulaşım ve kentsel dönüşüm Bursa'nın en önemli konuları"

        Bursa’nın deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Başkan Vekili Biba, Bursa’da plansız ve kaçak yapılaşmanın getirdiği depreme dayanıksız yapı stoku bulunduğunu anlattı. Biba, "Bursa’nın ikinci sorunu, riskli yapı stokundan kurtulmasıdır. Ulaşım ve kentsel dönüşüm, Bursa’nın en önemli konularıdır. Toplumun tüm kesimlerinin katkı sağladığı bir platformun kurulup ‘Bursa için ne yapabiliriz?’ diye tartışılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        "4 ayrı kentsel dönüşümle ilgili lansman yapacağız"

        Kentsel dönüşümde mülkiyet sorununu aşmakta çok zorlandıklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, "Bizim siyaset anlayışımız, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıdır. Öncelikle halkımızın talep ve önceliklerine yer veriyoruz. Ancak yol alırken de zorlanıyoruz. Kentsel dönüşümle ilgili 4 ayrı lansman yapacağız. Osmangazi, Yıldırım ve Gemlik’te olmak üzere toplamda 1.300 konut yer alacak. Bazı bölgeleri riskli yapılardan kurtarmak için cesur adımlar atacağız. Bu bölgelerle ilgili çalışmalarımız var. Kentsel dönüşümü doldur boşalt şeklinde ilerletmemiz gerekiyor. Bir bölgeyi boşaltınca hemen karşılığında dolduracağımız alanla yürütmeliyiz" diye konuştu.

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        Nilüfer Çayı'na büyük önem

        Ulaşım ve kentsel dönüşümün yanında ‘Yeşil Şehir’ faktörünün de büyük önem kazandığını anlatan Biba, Nilüfer Çayı’nın Bursa için önemine de değindi. Her yıl 250 personelle ve 80 araçla 6 ay boyunca gece gündüz demeden temizliği için mücadele ettiklerini belirten Başkan Vekili Biba, Nilüfer Çayı’nı daha temiz hale getirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı.

        "Belediyenin röntgenini çekti"

        Birçok işi ihaleyle dışarıya vermeden kendi içlerinde hallederek büyük tasarruf sağladıklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, sadece BURULAŞ’ta kendi bünyesinde işleri hallederek ayda 100 milyon lira tasarruf sağlandığını anlattı. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Büyükşehir Belediyesi’nin daha randımanlı çalışabilmesi için projeler geliştirdiklerini belirten Biba, "Belediyenin röntgenini çektik. Tedavi etmemiz gereken noktaları tespit ettik. Tedavi etmemiz gereken çok fazla noktayla karşılaştık. Görevim boyunca belediyede kalıcı bir sistem kurabilirsem, benim için yeter" dedi.

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        Program, Mimar ve Mühendisler Grubu üyelerinin sorularının yanıtlandığı sorucevap bölümüyle devam etti. Toplantı sonunda MMG Bursa Şubesi Başkanı Ahmet Ercan Kızılcık Başkan Vekili Biba'ya tablo takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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