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        Alaturka'nın Yıldızları' Bursa'da sahne aldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Alaturka'nın Yıldızları ile Bizim Şarkılarımız" konserinde, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri Bursalılar için seslendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:00 Güncelleme:
        Alaturka'nın Yıldızları' Bursa'da sahne aldı

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Alaturka'nın Yıldızları ile Bizim Şarkılarımız" konserinde, Türk Sanat Müziği'nin sevilen eserleri Bursalılar için seslendirildi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleştirilen konserde, Türk Sanat Müziği'nin sevilen sanatçıları aynı sahnede buluştu. Alp Arslan, Mehsem Özşimşir, Bahadır Özüşen, Çiğdem Gürdal ve Gökhan Sezen, seslendirdikleri eserlerle dinleyicilere müzik dolu bir akşam yaşattı.

        Konseri Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve çok sayıda vatandaş takip etti. Konserin ardından sahneye çıkarak sanatçılara çiçek takdim eden Başkan Vekili Şahin Biba, "Davudi ve bülbül seslerinizle kulaklarımızın pasını sildiniz. Bize büyülü bir akşam yaşattınız. Şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyorum. Sizleri en kısa zamanda yeniden Bursa'da ağırlamaktan şeref duyarız" dedi.

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        Gecenin finalinde Başkan Vekili Şahin Biba ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da sahneye çıkarak sanatçılarla birlikte "Vardar Ovası" türküsünü seslendirdi.

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