Üniversiteyi yasa boğan ölüm BTÜ'lü genç sporcu Berfin Sönmez hayatını kaybetti
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencisi ve aynı zamanda Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez, genç yaşta hayatını kaybetti. Hem akademik başarısı hem de kampüsteki aktif sporcu ve lider kimliğiyle tanınan sevilen öğrenci Sönmez'in ani vefatı, BTÜ yönetimini, hocalarını, öğrenci arkadaşlarını ve tüm spor camiasını yasa boğdu. Üniversite yönetimi vefatın ardından resmi taziye mesajı yayımladı.
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencisi ve aynı zamanda Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez, genç yaşta hayatını kaybetti. Hem akademik başarısı hem de kampüsteki aktif sporcu ve lider kimliğiyle tanınan sevilen öğrenci Sönmez'in ani vefatı, BTÜ yönetimini, hocalarını, öğrenci arkadaşlarını ve tüm spor camiasını yasa boğdu. Üniversite yönetimi vefatın ardından resmi taziye mesajı yayımladı.
Genç sporcu Berfin Sönmez, 2026 yılında düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kupasını kaldıran BTÜ kadın takımının mimarlarından biri olarak üniversite tarihine adını yazdırmıştı. Üniversite camiası genç sporcuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken Sönmez'in cenazesinin geçtiğimiz perşembe günü memleketi Van'da toprağa verildiği öğrenildi.
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