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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Uludağ'da mağarada yaşayan adamın hikâyesi mutlu sonla bitti; 83 yaşındaki baba, mağarada kalan oğluna kavuşmak için Ankara'dan Bursa'ya geldi

        Uludağ'da mağarada yaşayan adamın hikâyesi mutlu sonla bitti; 83 yaşındaki baba, mağarada kalan oğluna kavuşmak için Ankara'dan Bursa'ya geldi

        Uludağ'da insanlardan uzaklaşıp mağaraya sığınarak yaşamını sürdüren 52 yaşındaki adam için bir sporcu tarafından başlatılan yardım seferberliği, duygusal bir kavuşmayla sona erdi. Ankara'dan yola çıkan 83 yaşındaki baba Hüseyin M., uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuştu. Dağcı Düzgün Çelik'in misafir ettiği baba, yıllardır ayrı kaldığı oğluyla buluşurken duygusal anlar yaşandı. Baba Hüseyin M., oğlunu da yanına alarak Ankara'ya götürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Uludağ'da mağarada yaşayan adamın hikâyesi mutlu sonla bitti; 83 yaşındaki baba, mağarada kalan oğluna kavuşmak için Ankara'dan Bursa'ya geldi

        Uludağ'da insanlardan uzaklaşıp mağaraya sığınarak yaşamını sürdüren 52 yaşındaki adam için bir sporcu tarafından başlatılan yardım seferberliği, duygusal bir kavuşmayla sona erdi. Ankara'dan yola çıkan 83 yaşındaki baba Hüseyin M., uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuştu. Dağcı Düzgün Çelik'in misafir ettiği baba, yıllardır ayrı kaldığı oğluyla buluşurken duygusal anlar yaşandı. Baba Hüseyin M., oğlunu da yanına alarak Ankara'ya götürdü.

        Bursa'nın simgelerinden Uludağ'da bir mağaraya sığınarak yaşamını sürdürdüğü öğrenilen 52 yaşındaki Tamer M.'nin hikâyesi, görenlerin yüreğine dokundu. Ormanlık alandaki mağarada kaldığı belirlenen adam için harekete geçen dağcı ve doğa tutkunu Düzgün Çelik, mağarada yaşayan adama yardım eli uzattı. Yaşlı adamın ihtiyaçlarını karşılayan Çelik, yaşananların ardından ailesine ulaşılması için de destek oldu.

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        83 yaşındaki baba oğluna kavuşup ikna etmek için Ankara'dan yola çıktı

        Oğlunun Uludağ'da bir mağarada kaldığını öğrenen 83 yaşındaki baba Hüseyin M., Ankara'dan Bursa'ya gelmek üzere yola çıktı. Uzun bir yolculuğun ardından Bursa'ya ulaşan yaşlı baba, Düzgün Çelik'in misafiri oldu. Baba ile oğlunun buluşması için gerekli hazırlıklar yapılırken, beklenen kavuşma gerçekleşti.

        Yılların özlemi duygusal anlar yaşattı

        Baba Hüseyin M.'nin oğluyla karşı karşıya geldiği anlarda duygusal anlar yaşandı. Uzun bir yolculuğun ardından oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşayan 83 yaşındaki baba, hasret giderdi. Uludağ'daki mağarada kalan adamın hikâyesi, babasının gelişiyle farklı bir boyut kazandı.

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        Oğlunu da yanına alıp Ankara'ya götürdü

        Baba Hüseyin M., oğluyla buluşmasının ardından onu da yanına alarak Ankara'ya hareket etti. Uludağ'da mağaraya sığınan yaşlı adamın hikâyesi, Düzgün Çelik'in desteği ve babasının kilometrelerce yol kat ederek gerçekleştirdiği ziyaretle mutlu sonla noktalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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