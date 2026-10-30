Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Bahadır Mert (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl Perşembe Pazarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şuayip Şen'e (63) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.
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