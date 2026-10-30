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        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 20:04 Güncelleme:
        Bursa'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Bahadır Mert (26) yönetimindeki 33 BAM 50 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolu İnegöl Perşembe Pazarı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şuayip Şen'e (63) çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Şen, olay yerinde hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Şen'in cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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