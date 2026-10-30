Bursa'da kaçak tütün operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen 627 bin makaron, 243 kilogram kıyılmış tütün ve 2 bin 230 paket sigara ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bazı kişilerin merdiven altı olarak tabir edilen depolarda sigara kağıtlarına tütün doldurarak usulsüz üretim yaptığı, yurt dışından getirilen gümrük kaçağı sigaraların da piyasaya sürülmeye çalışıldığı saptandı.

Belirlenen depo ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 627 bin makaron, 243 kilogram kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ve 2 bin 230 paket sigara ele geçirildi.

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Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan tahkikat başlatıldı.