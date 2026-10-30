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        Osmangazi'nin sporcuları dünyanın zirvesinde Osmangazi Belediyesporlu sporculardan uluslararası başarı

        Osmangazi Belediyespor'un başarılı sporcuları Cemre Cesur, Elif Ecem Öztürk ve Ali Efe Öden, ayyıldızlı forma ile UIPM Triathle Dünya Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 16:42 Güncelleme:
        Osmangazi'nin sporcuları dünyanın zirvesinde Osmangazi Belediyesporlu sporculardan uluslararası başarı

        Osmangazi Belediyespor’un başarılı sporcuları Cemre Cesur, Elif Ecem Öztürk ve Ali Efe Öden, ayyıldızlı forma ile UIPM Triathle Dünya Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle Türkiye’ye büyük gurur yaşattı.

        2629 Ekim 2026 tarihleri arasında Portekiz’in Madeira Adası’nda gerçekleştirilen UIPM Triathle Dünya Şampiyonası, Osmangazi Belediyesporlu sporcuların dikkat çeken performanslarına sahne oldu. Dünyanın farklı ülkelerinden sporcuların katıldığı organizasyonda milli formayı terleten genç yetenekler, üç farklı yaş kategorisinde kürsüye çıkarak Türkiye’yi başarıyla temsil etti. U13 Kızlar Milli Takım kadrosunda yer alan Cemre Cesur, takım arkadaşlarıyla birlikte rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

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        Osmangazili sporculardan madalya yağmuru

        Şampiyonada U17 Kadınlar Milli Takım kadrosunda mücadele eden Elif Ecem Öztürk, takım arkadaşlarıyla birlikte dünya ikinciliğini elde ederek gümüş madalya kazandı. U15 Erkekler Milli Takımı’nda yer alan Ali Efe Öden ise sergilediği performansla dünya üçüncülüğüne uzanarak bronz madalyayı Türkiye’ye getirdi.

        Böylece Osmangazi Belediyesporlu üç sporcu, ayyıldızlı forma ile Triathle Dünya Şampiyonası’nda farklı yaş kategorilerinde elde ettikleri bir dünya şampiyonluğu, bir dünya ikinciliği ve bir dünya üçüncülüğüyle önemli bir başarıya imza attı.

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