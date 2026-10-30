Yankı Yemek'e FSSC 22000 belgesi

Bursa’da toplu yemek üretimi yapan Yankı Yemek, FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgesi’ni aldı. Firmanın Kalite Sistem Sorumlusu Leman Uçar, belgenin üretimde uyguladıkları gıda güvenliği sisteminin uluslararası ölçütlere göre değerlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

Yankı Yemek, gıda güvenliği alanındaki belgelerine FSSC 22000’i ekledi. Uluslararası alanda kabul gören belgelendirme sistemi, gıda işletmelerinin üretim süreçlerini belirli güvenlik gerekliliklerine göre yönetmesini ve denetlemesini esas alıyor.

Yankı Yemek Kalite Sistem Sorumlusu Leman Uçar, toplu yemek üretiminde kontrollerin yalnızca yemek hazırlandıktan sonra yapılmadığını söyledi. Hammadde alımından hazırlığa, üretimden dağıtıma kadar her aşamanın takip edilmesi gerektiğini belirten Uçar, FSSC 22000 belgesinin bu süreçleri geliştirmek için yürüttükleri çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti.

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Çalı’daki tesiste günlük 25 bin kişilik kapasite

Bursa’nın Çalı Sanayi Bölgesi’ndeki 4 bin 500 metrekarelik tesisinde üretim yapan Yankı Yemek, günlük 25 bin kişilik üretim kapasitesine sahip. Şirket, taşıma yemek hizmetinin yanı sıra müşterilerinin tesislerinde yerinde üretim de gerçekleştiriyor. Yankı Yemek’in kalite, çevre ve gıda güvenliği süreçlerinde ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 22000 belgeleri bulunuyor. FSSC 22000 ise ISO 22000 temeline ek olarak sektöre özgü üretim şartlarını ve ilave gıda güvenliği gerekliliklerini kapsıyor.