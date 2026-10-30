Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı

Her yaştan Beşiktaş taraftarının yer aldığı etkinlikte dernek üyeleri, bu anlamlı günde birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşadı.

Mudanya'da gerçekleştirilen kutlamalarda bir araya gelen dernek üyeleri, üzerinde "Cumhuriyet'in Beşiktaş'ı" yazılı pankart ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

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