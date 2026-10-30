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        Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı

        Mudanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı

        Mudanya Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı.

        Mudanya'da gerçekleştirilen kutlamalarda bir araya gelen dernek üyeleri, üzerinde "Cumhuriyet'in Beşiktaş'ı" yazılı pankart ve Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı.

        Her yaştan Beşiktaş taraftarının yer aldığı etkinlikte dernek üyeleri, bu anlamlı günde birlik ve beraberlik içinde olmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kutlamalar, katılımcıların Türk bayrakları eşliğinde gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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