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        Kapısını film ile açtığı evden ziynet çalan kadın hırsız yakalandı Bursa'da 450 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir evin kapısını kartfilm yöntemiyle açarak yaklaşık 450 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan şüpheli, 35 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı. Hakkında 28 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Kapısını film ile açtığı evden ziynet çalan kadın hırsız yakalandı Bursa'da 450 bin liralık ziynet eşyası çalan kadın şüpheli yakalandı

        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir evin kapısını kartfilm yöntemiyle açarak yaklaşık 450 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalan şüpheli, 35 güvenlik kamerasının incelenmesi sonucu yakalandı. Hakkında 28 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

        Bursa’da evden hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 450 bin TL değerindeki ziynet eşyalarının çalındığı olayın şüphelisini yakaladı. Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, bir ikametin kilitli olmayan kapısının kartfilm yöntemiyle açılması sonucu eve giren kişi, yaklaşık 450 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kaçtı.

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        Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olay yeri, çevresi ve şüphelinin kaçış güzergâhları üzerindeki 35 ayrı güvenlik kamerasına ait görüntüler incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen ve hakkında 28 suç kaydı bulunan U.A. isimli şüphelinin sürekli adres değiştirdiği tespit edildi.

        4 adreste 12 daireye eş zamanlı operasyon

        Şüphelinin yakalanması amacıyla 4 adreste bulunan 12 daireye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan U.A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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