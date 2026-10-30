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        İnegöl'de kayıp genç için termal dronlu arama

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:54 Güncelleme:
        İnegöl'de kayıp genç için termal dronlu arama

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmaları devam ediyor.

        Mahmudiye Mahallesi'nde yaşayan Emrah Gedik'ten günlerdir haber alamayan ailesi ve yakınları, gelecek iyi bir haberi bekliyor. Son olarak Fatih Camii çevresinde görüldüğü belirtilen Gedik'in bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenilmişti.

        Ekipler, Şibali Mahallesi mevkiinde termal dronlar kullanarak arama çalışması gerçekleştiriyor.

        Psikolojik tedavi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirtilen Emrah Gedik'in sağlık durumundan endişe eden ailesi, arama çalışmalarından gelecek haberi bekliyor.

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        Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine haber vermeleri istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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