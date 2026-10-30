Medya Buluşmalarında Cumhuriyet'in izleri ele alındı Cumhuriyet'in ilanına giden süreç Osmangazi'de anlatıldı

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği Medya Buluşmalarında araştırmacı yazar Aydın Keleşoğlu, Cumhuriyet'in ilanına uzanan tarihi süreci ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu süreçteki mücadelesini anlattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen programda, Milli Mücadele'de basının üstlendiği kritik rol de ele alındı.

Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği Medya Buluşmaları kapsamında araştırmacı yazar Aydın Keleşoğlu'nu, genç gazeteci adaylarıyla bir araya getirdi. Sevda Kurul'un moderatörlüğünde Gençlik ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Keleşoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşuna giden süreci, Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren ortaya koyduğu hedefleri ve Milli Mücadele döneminde basının üstlendiği sorumluluğu anlattı.

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Programın ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Araştırmacı Yazar Aydın Keleşoğlu'na değerli katkılarından dolayı plaket takdim etti. Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür eden Keleşoğlu, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gazetecilik eğitimi alan gençlerle de yakından ilgilendi.