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        İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Kadir Ataç (45) hayatını kaybetti, Serkan Y. (25) yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 11:00 Güncelleme:
        İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga; 1 ölü, 1 yaralı

        BURSA’da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada, Kadir Ataç (45) hayatını kaybetti, Serkan Y. (25) yaralandı. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Hacıvat Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, vücudunun çeşitli yerlerine 8 kurşun isabet eden Kadir Ataç ağır yaralandı. Serkan Y. ise yüzüne aldığı kesici alet darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Ataç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Olayın ardından kaçan ve baba oğul oldukları öğrenilen H.Ç. ve C.Ç. gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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