Efsanevi kuş 'Semrük'ün ismini verdikleri roketle TEKNOFEST'in tavan puanını aştılar

TEKNOFEST 2026 Roket Yarışması'nda birinci olan Bursa Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden Aurora Roket Takımı, Türk mitolojisinin çift başlı efsanevi gök kuşu Semrük'ün ismini verdikleri roketle yarışmanın tavan puanı olan bin puanı aşarak, bin 38 puanla birincilik kürsüsüne çıktı. Bin 629 takım arasından sıyrılarak, Tuz Gölü'nde gerçekleştirilen atışta 3 bin 350 metre irtifaya ulaşan roket, tüm görevlerini başarıyla tamamlayarak rekor puana imza attı.

Bursa'da Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Müdürü Mustafa Ersoy’un (49) kurduğu Ar-Ge bölümü, TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Türkiye şampiyonluğuna uzanan büyük bir başarının ilk adımını attı. Sınıf ortamında sohbet edildiği sırada gençler roket takımları için bir isim aradıklarını dile getirince, Coğrafya Öğretmeni Ali İhsan Ulu ortaya bir fikir atarak 'Aurora' ismini önerdi; öğrenciler de bu fikri benimseyip takımın adını Aurora Roket Takımı olarak seçti. Takım üyeleri, Türk mitolojisi ve kozmolojisinde hayat ağacının tepesinde veya gökyüzünün en yüksek katında yaşayan, çift başlı yapısıyla adaleti, doğuyu ve batıyı simgeleyen efsanevi gök kuşu ‘Semrük’ figürünü de isim olarak rokete verdi.

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ROKET 18 DAKİKA İÇİNDE BULUNDU

Bin 629 lise takımı arasından son 25 finalist arasına giren gençler, 7-13 Eylül'de Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilen zorlu atış ve görev süreçlerini tavan puan olan bin puanı aşıp, bin 38 puan ve yüksek performansla tamamladı. 3 yıllık çalışmanın ardından gelen şampiyonlukta roket, 3 bin 350 metre yükseğe ulaştıktan sonra sorunsuz bir şekilde ayrışarak paraşütleri vasıtasıyla güvenli iniş gerçekleştirdi. İniş süresince aktarılan GPS verileri sayesinde roket gövdesi ve faydalı yük, zorlu arazi şartlarında 18 dakika içinde bulundu.

16 KİŞİLİK KADROYLA YARIŞMAYA KATILDILAR

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Takımın 16 kişilik kadrosunda; danışman öğretmen Aşir Çalışkan (40), takım kaptanları Samet Karabulut (17) ve Nisa Göktekin (15) ile birlikte Asya Ünlüsoy (16), Zeynep Sude Gül (16), Efe Kaan Örsyapan (15), Toprak Arslan (16), Doruk Uyanık (16), Arda Ömer Çalta (15), Muhammet Eren Yüksel (16), Mustafa Ömer Turunç (15), Yusuf Enes Altanlar (16), Ahmet Alp Bilgili (15), Zeliha Zümra Akoğlu (17), Emirhan Demir (15) ve Murat Yiğit Sayar (17) yer aldı. Liseli gençler, aylar süren yoğun ve disiplinli çalışmanın meyvesini rekor puanla birincilik kürsüsüne çıkarak aldı.

'ZORLUKLARA RAĞMEN VAZGEÇMEDİK, ZİRVEYE ULAŞTIK'

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Projeden sorumlu olan Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Bilgisayar Öğretmeni ve Aurora Roket Takımı Danışmanı Aşir Çalışkan, 2024 yılında başlayan TEKNOFEST serüvenini birincilikle taçlandırdıklarına dikkat çekti. Sürecin oldukça zorlu olduğunu söyleyen Çalışkan, 2027 yılında liselerarası ve üniversitelerarası olmak üzere iki farklı kategoride iki ayrı takımla yarışmaya katılacaklarını belirterek "2024 yılında başlattığımız roket çalışmalarımız, bu yıl Türkiye birinciliği ile sonuca vardı. Süreç oldukça meşakkatliydi ancak çalışmaktan vazgeçmeyen öğrencilerimizle bıkmadan, usanmadan devam ettik ve nihayetinde başarıya ulaştık. Dönem başında 16 kişilik bir ekiple Nilüfer Borsa İstanbul Ar-Ge bölümü olarak takımımızı kurduk. Üç aşamalı rapor sürecinden geçerek bin 629 takım arasından 25 finalistten biri olduk. Aksaray'da hakemlerin bize verdiği 8 saatlik montaj süresini 4 saatte tamamlayarak, sahadaki en hızlı takımlardan biri olduk. Ertesi gün atışımızı son derece başarılı ve stabil şekilde gerçekleştirdik. Roketimiz, 3 bin 350 metre irtifaya ulaşarak ikiye ayrıldı ve paraşütlerini açarak başarılı bir şekilde indi. GPS verilerini takip ederek 18 dakika gibi kısa bir sürede Tuz Gölü düzlüğünde roketimizin gövdesine ve faydalı yüke ulaştık. Önümüzdeki yıl A1 ve A2 kategorilerinde iki ayrı takımla yarışmak istiyoruz. Öğrencilerimiz karşılaştıkları zorluklar karşısında asla ümitlerini kaybetmesinler" dedi.

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'HATALARIMIZDAN DERS ÇIKARARAK TÜRKİYE 1'İNCİSİ OLMAYI BAŞARDIK'

Şampiyonluk serüveninin 3 yıllık uzun soluklu mücadeleden geçtiğini ifade eden takım kaptanı, 12'nci sınıf öğrencisi Samet Karabulut ise "3 yıldır okulumuz bünyesinde bu proje üzerinde çalışıyoruz. İlk senemizde kısmi başarılı bir atışla Türkiye 8’incisi olmuştuk. İkinci senemizde talihsiz bir başarısızlık yaşadık ve roketimiz çakıldı. Ancak pes etmedik. Üçüncü senemizde tüm hatalarımızdan ders çıkararak Türkiye 1’incisi olmayı başardık. Şubata kadar tüm teorik tasarımlarımızı bitirip, Ön Tasarım Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atışa Hazırlık Raporu (AHR) aşamalarını başarıyla geçtik. Aksaray’da roket sanayisi mühendisleri olan hakemlere kendimizi kanıtlayarak bu dereceyi elde ettiğimiz için çok gururluyuz" diye konuştu.

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'TAVAN PUANIN ÜZERİNE ÇIKARAK BİN 38 PUAN ALDIK'

Takımın aviyonik ekibinde yer alan 10’uncu sınıf öğrencisi takım kaptanı Nisa Göktekin de "Ar-Ge tanıtım toplantısında roket projesinden çok etkilenerek katılmaya karar verdim. Raporlama süreçleri oldukça yoğun ve stresliydi ancak harika bir takım çalışması yürüttük. Montaj gününü büyük bir soğukkanlılıkla birinci olarak bitirdik. Atış gününde tavan puanın üzerine çıkarak bin 38 puan aldık. Bu, organizasyon tarihinin en iyi başarılarından biri oldu. Sahada yer almak ve bu cesareti göstermek bile büyük bir başarıydı, tüm takımları tebrik ediyorum" dedi.

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'BURSA'MIZA VE OKULUMUZA BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTILAR'

Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi Okul Müdürü Mustafa Ersoy ise takımı tebrik ederek, "3 sene önce çıktığımız bu güzel yolda, üçüncü yılımızda Türkiye birinciliğini elde ettik. Geçmiş dönem başkanlarımıza, bu seneki kaptanlarımıza ve danışman öğretmenlerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güzel gururu Bursa'mıza ve okulumuza yaşattıkları için hepsini yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.