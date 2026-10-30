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        Bursa'da aç kalan domuz Mudanya sahiline indi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yiyecek arayışına çıkan yaban domuzu sahile kadar indi. İddiaya göre sahilde alkol alan bir vatandaşla karşılaşan domuz, kısa süreli şaşırırken yaşarken çevredeki vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Akşam saatlerinde veteriner ekipleri sahildeki domuza uyuşturucu iğne yaptı ancak ona rağmen kısa süre baygınlık yaşayan hayvan yine yoluna devam etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:57 Güncelleme:
        Bursa'da aç kalan domuz Mudanya sahiline indi

        Bursa’nın Mudanya ilçesinde yiyecek arayışına çıkan yaban domuzu sahile kadar indi. İddiaya göre sahilde alkol alan bir vatandaşla karşılaşan domuz, kısa süreli şaşırırken yaşarken çevredeki vatandaşlar korkulu anlar yaşadı. Akşam saatlerinde veteriner ekipleri sahildeki domuza uyuşturucu iğne yaptı ancak ona rağmen kısa süre baygınlık yaşayan hayvan yine yoluna devam etti.

        Doğal yaşam alanından çıkarak Mudanya sahiline kadar inen yaban domuzu, yiyecek ararken sahilde bulunan vatandaşlarla karşılaştı. İddiaya göre sahilde alkol alan bir vatandaşla karşılaşan domuzun bir anlık ne yapacağını şaşırdığı görüldü. İlginç karşılaşma çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, domuz bir süre sahilde dolaşarak vatandaşların ilgi odağı oldu.

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        O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Vatandaşların şikayeti üzerine veteriner ekibi harekete geçti. Akşam saatlerinde domuzu yakalayıp yeniden doğal ortamına bırakmak için uyuşturucu iğne atıldı. Ancak sahilde bir süre baygınlık yaşayan domuz ayağa kalkıp yoluna devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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