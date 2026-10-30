Binlerce Nilüferli Cumhuriyet'in 103'üncü yılında tek yürek oldu

Nilüfer'de Cumhuriyet'in 103'üncü yılı, yağmura rağmen binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş ve ardından düzenlenen Can Bonomo konseriyle coşkuyla kutlandı. FSM Hastane Alanı'nı dolduran kalabalığa seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Kimsesizlerin kimsesi olan hukukun ve adaletin adıdır Cumhuriyet. Beraber yaşadığımız evin adıdır Cumhuriyet. O evin temeli sizlersiniz" dedi.

Nilüfer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu bu yıl da Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nda yaşandı. Hastane Kavşağı önünden başlayan yürüyüşe katılan binlerce vatandaş, ellerinde bayraklar, dillerinde şarkılar ve marşlarla Hastane Alanı'na kadar omuz omuza yürüdü. Yürüyüşe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeni Parti PM Üyesi Canan Taşer, YENİ Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri de katıldı. Yürüyüşün ardından kutlamalar, FSM Hastane Alanı'nda düzenlenen Can Bonomo konseriyle devam etti.

REKLAM

"Bu tablo cumhuriyetin ta kendisi"

Konser öncesinde eşi Nuray Özdemir ile birlikte sahneye çıkarak alanı dolduran kalabalığı selamlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, yağmurlu havaya rağmen coşkuyla Cumhuriyet'i kutlayan vatandaşları tebrik etti. Başkan Şadi Özdemir, 103 yıl önce yakılan Cumhuriyet meşalesinin vatandaşlar sayesinde hâlâ ilk günkü heyecanla yandığını söyledi.

FSM Bulvarı'ndaki yürüyüş sırasında ortaya çıkan birlikteliğe değinen Başkan Şadi Özdemir, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Az önce Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'ndan buraya kadar yine omuz omuza, kol kola yürüdük. Yürürken arkama dönüp baktım. Annesinin, babasının omzunda heyecanla bayrak sallayan çocuklarımızı, yan yana umutla yürüyen pırıl pırıl gençleri, en önde başı dimdik duran kadınları gördüm. Tekerlekli sandalyesiyle, bastonuyla engelleri aşarak bu yolu bizimle paylaşan yurttaşlarımızı; adımları ağır olsa da gözleri gururla parlayan büyüklerimizi, çınarlarımızı gördüm. O manzarayı görünce göğsüm kabardı. İşte bu muazzam tablo, Cumhuriyet'in ta kendisidir."

REKLAM

"Kadınlara verilen eşitlik lütuf değil, haktı"

Konuşmasında 103 yıl önceki kuruluş mücadelesini hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, savaştan yeni çıkmış yoksul ve yorgun bir ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın gücüne inanarak bütün dünyaya meydan okuduğunu belirtti. 29 Ekim 1923'te egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğini ve herkesin özgür birer yurttaş olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "İşte o günden bugüne küllerinden doğmanın, kurtuluşun adıdır Cumhuriyet. Cumhuriyet bu topraklara adalet, hak, hukuk ve özgürlük verdi. Nüfus sayımında bile yok sayılan kadınlara eşitlik verdi. Kimse unutmasın; bunlar birer lütuf değildi, zaten analarımızın ak sütü gibi helaldi, haktı" diye konuştu.

REKLAM

Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünü hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, "Kimsesizlerin kimsesi olan hukukun ve adaletin adıdır Cumhuriyet. Beraber yaşadığımız evin adıdır Cumhuriyet. Kimsenin şüphesi olmasın; o evin temeli çok sağlam ve o evin temeli sizlersiniz" dedi.

Gençlere mesaj

Konuşmasında gençlere seslenen ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni alandakilerle birlikte okuyan Başkan Şadi Özdemir, "Büyük Önder, Cumhuriyet'i size emanet ederken enerjinize ve kararlılığına güvendi. Biz de sizin araştıran, sorgulayan, bilime inanan aklınıza güveniyoruz. Cesaretinize ve kurduğunuz o güzel hayallere yürekten inanıyoruz. Bu ülkenin yarınları sizin omuzlarınızda yükselecek. Sizin gözlerinizdeki umudun ve cesaretin adıdır Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

REKLAM

Başkan Şadi Özdemir, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanı armağan eden tüm kahramanları rahmet ve minnetle anarak konuşmasını "Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın tam bağımsız Türkiye" sözleriyle tamamladı.

Can Bonomo ile bayram coşkusu

Başkan Şadi Özdemir'in konuşmasının ardından sahneye çıkan Can Bonomo, sevilen şarkılarını Nilüferliler için seslendirdi. Şarkılarını alanı dolduran kalabalıkla hep bir ağızdan söyleyen sanatçıya, Başkan Şadi Özdemir tarafından günün anısına çiçek verildi.