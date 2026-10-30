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        Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Yeşil Cami Mahallesi Sakarya Yolu mevkisindeki soğuk hava deposunda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 18 itfaiye aracı, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri ve 3 su tankeri ile Tarım AŞ tarafından 4 su tankeri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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