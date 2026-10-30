Bursa'da soğuk hava deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yeşil Cami Mahallesi Sakarya Yolu mevkisindeki soğuk hava deposunda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 18 itfaiye aracı, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğüne ait iş makineleri ve 3 su tankeri ile Tarım AŞ tarafından 4 su tankeri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.