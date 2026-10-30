Özel gereksinimli bireyler Cumhuriyet Bayramında esnafa bayrak dağıttı

Yenişehir'de özel insanlar tarafından esnafa bayrak dağıtılması renkli ve duygusal görüntülere ev sahipliği yaptı.

Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri esnafa bayrak dağıttı. Esnaflar tarafından özel gereksinimli bireylere sürpriz pasta kesilince ortaya duygu dolu anlar çıktı.

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