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        Özel gereksinimli bireyler Cumhuriyet Bayramında esnafa bayrak dağıttı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Özel gereksinimli bireyler Cumhuriyet Bayramında esnafa bayrak dağıttı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttı.

        Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri esnafa bayrak dağıttı. Esnaflar tarafından özel gereksinimli bireylere sürpriz pasta kesilince ortaya duygu dolu anlar çıktı.

        Yenişehir'de özel insanlar tarafından esnafa bayrak dağıtılması renkli ve duygusal görüntülere ev sahipliği yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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