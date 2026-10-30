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        Bursa'da "Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün" sergisi açıldı

        Bursa'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla "Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün" sergisi ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 08:50 Güncelleme:
        Bursa'da "Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün" sergisi açıldı

        Bursa'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla "Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün" sergisi ziyarete açıldı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan sergi, Bursa Kent Müzesi'nde açıldı.

        Cumhuriyet'in tarihsel birikimini, toplumsal yaşama kazandırdığı değerleri ve gelişim sürecini ele alan sergide, tarihi fotoğraflar, envanter materyalleri ve dijital içerikler yer alıyor.

        Sergiyi gezen Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde verilen mücadelenin önemine değindi.

        Cumhuriyet'in 103 yıl önce verilen mücadeleyle kazanıldığını ​​​​​​​belirten Biba, şunları kaydetti:

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        "Ecdadın bıraktığı mirası koruyup geliştirmeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız. O dönemde verilen mücadelenin haklı gururunu, aynı heyecanla yaşıyoruz. Atalarımızın bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde büyütmek ve daha yukarılara taşımak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Geçmişimizde verilen mücadelenin kıymetini bilen bir nesil olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermeye hazırız."

        Biba, sergi alanında oluşturulan "Cumhuriyet Sözü" köşesine "Cumhuriyet demek her şeydir" mesajını yazdı.

        Sergi, 31 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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