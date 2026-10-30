Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:55 Güncelleme:
        Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışıp devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Fatih Ç. (27) yönetimindeki 49 ABP 752 plakalı motosiklet, yola çıkan Şaban D. (55) yönetimindeki 16 KOB 71 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen sürücü Fatih Ç. ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Nihat Ç. (26) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        8 milyar liralık kâr iddasına yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasında ayrılığa yer yok
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        TFF'den Tahkim'e 'bahis' itirazı!
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        Sofrayı kana buladı! Baba katili alkollüymüş
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        6 ilde 35 gözaltı var! Milyonluk klasiklere hurda araç kimliği!
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        "İzmir'i tüm afetlere dirençli hale getireceğiz"
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Çip devinde casusluk şüphesi
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Yurt dışı seyahatlerinde hem zirve hem dip
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Joe Willock için teklif hazırlığı!
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Kelliğe karşı hap geliştirildi
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Alman devi Türkiye'de üretimi değerlendirecek
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Okan Buruk'un Konyaspor 11'i
        Türk restoranında künefe yaptı
        Türk restoranında künefe yaptı
        Altın kritik seviyenin altında
        Altın kritik seviyenin altında
        Son dilimi isteyen var mı?
        Son dilimi isteyen var mı?
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        "Jülide Kural, dayıma evlenme teklifi etti"
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        Kanlı tapu çetesi liderinin 18 yıllık değişimi
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        PFDK derbinin faturasını açıkladı!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        O an kamerada... 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar!
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"
        "Mazhar, 'Bunu yaparsan seni boşarım' dedi"

        Benzer Haberler

        Topu almak için duvardan atlayan genç dikenli tellere takılıp ağır yaraland...
        Topu almak için duvardan atlayan genç dikenli tellere takılıp ağır yaraland...
        İnegöl'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kardeş yaralandı
        İnegöl'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kardeş yaralandı
        Bursa'da sağanak altında Cumhuriyet yürüyüşü ve Can Bonomo konseri
        Bursa'da sağanak altında Cumhuriyet yürüyüşü ve Can Bonomo konseri
        Cumhuriyet ritminde Bursa tek yürek
        Cumhuriyet ritminde Bursa tek yürek
        Osmangazi'de sporcular Cumhuriyet için ter döktü Osmangazi Belediyesi'nden...
        Osmangazi'de sporcular Cumhuriyet için ter döktü Osmangazi Belediyesi'nden...
        Büyükşehir'den 29 Ekim'e özel etkinlikler
        Büyükşehir'den 29 Ekim'e özel etkinlikler