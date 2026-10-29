Büyükşehir'den 29 Ekim'e özel etkinlikler

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği bir dizi etkinlik ve programla Bursalıları bayram sevincine ortak etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yürüyüşten konsere bayrak dağıtımından sergilere bir dizi etkinlik organize etti. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü, Gazi Orhan Parkı’nda ‘Atatürk, Türk Bayrağı ve Cumhuriyet’ temalı bir özel tablo oluşturma programı düzenledi. Etkinliğe ilgi gösteren 7’den 70’e Bursalılar, parmak izleriyle ortak bir esere imza attı.

REKLAM

Huzurevinde bayram neşesi

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı koordinasyonuyla da Huzurevi ve Merinos Aktif Yaşam Evi sakinleri için özel bir program düzenlendi. Cumhuriyet pastasının kesilmesiyle başlayan programda Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu, Cumhuriyet Bayramı’na özel konseriyle katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Merinos Aktif Yaşam Evi Halk Oyunları ekibinin gösterisi de programa renk kattı. Huzurevi sakinleri, bayram coşkusunu birlikte yaşadıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Bir karede cumhuriyet

Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Belediye Binası önünde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda ve Odunluk Metro İstasyonu çıkışında Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapay zekâ destekli dijital ekranlar kurdu. Bursalılar, dijital ekranlarda kendi görüntülerini paylaşarak tarihi karelerde yer alma fırsatı buldu. Cumhuriyet hatırası olarak oluşturulan görseller vatandaşla paylaşıldı. Bayram sevincini bir anıya dönüştüren Bursalılar, Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.