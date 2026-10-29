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        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Berkay konseriyle sona erdi

        BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Bursa Millet Bahçesi'nde devam eden program, Berkay konseriyle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 22:49 Güncelleme:
        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Berkay konseriyle sona erdi

        BURSA’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Bursa Millet Bahçesi’nde devam eden program, Berkay konseriyle sona erdi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, Heykel’de bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba’nın da katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Bursa Millet Bahçesi’ne yürüdü. Yürüyüşe AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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        ‘CUMHURİYET COŞKUSU VE HEYECANI İLK GÜNKÜ GİBİ DEVAM EDİYOR’

        Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hava muhalefetine rağmen vatandaşların yoğun katılım gösterdiğini belirten Biba, "Öncelikle tüm kıymetli hemşerilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hakikaten burada 103 yıl önce bizim atalarımızın vermiş olduğu mücadelenin haklı gururunu yaşıyoruz. Gerçekten aradan bir asır geçmesine rağmen aynı coşkunun, aynı heyecanın devam ettiğini görüyoruz. İnşallah Cenab-ı Allah aynı şekilde devam etmesini nasip eder. Bu kadar, az önce dediğiniz gibi hava muhalefetine rağmen vatandaşlarımızın burada olmasının elbette ki tek bir nedeni var; Cumhuriyet sevgisi. Başka bir sebeple kimse bu meydana gelmez. Ben herkese şimdiden teşekkür ediyorum. İnşallah biz de atalarımızdan devraldığımız bu devleti daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere devrederiz" ifadelerini kullandı.

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        Bursa Millet Bahçesi’ndeki program, Berkay konseriyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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