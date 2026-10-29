Bursa'da mantar toplarken kaybolan kadın AFAD ekibince bulundu
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki kadın AFAD ekibince bulundu.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde mantar toplamak için evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 80 yaşındaki kadın AFAD ekibince bulundu.
İlçeye bağlı Çınarcık Mahallesi'nde yaşayan kadın mantar toplamak amacıyla evinden ayrıldıktan sonra, kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı.
Çalışmalara destek vermek amacıyla AFAD ekibi de bölgeye sevk edildi.
Arama çalışmaları sonucunda bulunan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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