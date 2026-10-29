Karnına tel saplanan çocuk yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, duvardan atlamaya çalışırken karnına tel saplanan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde, duvardan atlamaya çalışırken karnına tel saplanan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin spor sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmad A. (13), spor sahasının duvarından atlamak istediği sırada duvardaki demir koruma teline takıldı. Çocuğun karnına saplanan tel nedeniyle yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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