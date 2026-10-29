Karnına tel saplanan çocuk yaralandı

Olay saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin spor sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmad A. (13), spor sahasının duvarından atlamak istediği sırada duvardaki demir koruma teline takıldı. Çocuğun karnına saplanan tel nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

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