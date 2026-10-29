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        Karnına tel saplanan çocuk yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, duvardan atlamaya çalışırken karnına tel saplanan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 20:10 Güncelleme:
        Karnına tel saplanan çocuk yaralandı

        Bursa’nın İnegöl ilçesinde, duvardan atlamaya çalışırken karnına tel saplanan 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Olay saat 16.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Karanfil Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin spor sahasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmad A. (13), spor sahasının duvarından atlamak istediği sırada duvardaki demir koruma teline takıldı. Çocuğun karnına saplanan tel nedeniyle yaralandığı öğrenildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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