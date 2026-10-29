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        AK Parti Osmangazi'den 29 Ekim'e anlamlı etkinlik: Minik ellerden şehit ailelerine bayrak hediyesi

        AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çocuklarla birlikte Türk bayrağı boyama etkinliği düzenledi. Etkinlikte hazırlanan bayrakların, Osmangazi'de yaşayan aziz şehitlerin anne ve babalarına hediye edilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:24 Güncelleme:
        AK Parti Osmangazi'den 29 Ekim'e anlamlı etkinlik: Minik ellerden şehit ailelerine bayrak hediyesi

        AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle çocuklarla birlikte Türk bayrağı boyama etkinliği düzenledi. Etkinlikte hazırlanan bayrakların, Osmangazi’de yaşayan aziz şehitlerin anne ve babalarına hediye edilmesi planlanıyor.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nda anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçe teşkilatı ailesi ve çocukların katılımıyla düzenlenen Türk bayrağı boyama etkinliğinde, minik eller ay yıldızlı bayrağımızı sevgiyle renklendirdi. Etkinlikte çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunulması hedeflenirken, hazırlanan bayrakların Osmangazi’de yaşayan şehit ailelerine hediye edilmesi kararlaştırıldı. Bu anlamlı çalışma ile aziz şehitlerin hatırasına sahip çıkılması ve ailelerine vefa duygusunun gösterilmesi gayelendi.

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        "Şehit ailelerimize vefa borcumuzu göstereceğiz"

        AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine teşekkür ederek hazırlanan eserlerin şehitlerin anne ve babalarına hediye edileceğini belirtti. Kurtuluş, çocukların milli şuur, ahlak ve maneviyatla yetişmesinin önemine dikkat çekerek, bu nesillerin ülkenin geleceğinde önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin daha güçlü ve müreffeh yarınlara ulaşması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Kurtuluş, İHA ve SİHA’lar başta olmak üzere yerli ve milli teknoloji alanındaki gelişmelerin daha güçlü bir Türkiye hedefinin önemli parçaları olduğunu vurguladı. Cenabı Allah’tan çocuklara ve gelecek nesillere daha nice Cumhuriyet Bayramlarını birlik, beraberlik ve huzur içerisinde kutlamayı nasip etmesini dileyen Kurtuluş, etkinliğe katılan ailelere teşekkür etti.

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        AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlik, çocuklara bayrak sevgisinin aşılanması ve şehit ailelerine vefa duygusunun yaşatılması açısından anlamlı bir buluşma oldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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