Başkan Vekili Biba: Cumhuriyet demek her şeydir

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında ‘Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün’ adlı sergisini ziyarete açtı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, serginin ‘Cumhuriyet sözü’ köşesine "Cumhuriyet demek her şeydir" mesajını yazdı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı. Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla hazırlanan ‘Bakarsan Cumhuriyeti Görürsün’ adlı sergi, Bursa Kent Müzesi’nde sunuldu. Cumhuriyet’in tarihi birikimini, toplumsal yaşama kazandırdığı değerleri ve gelişim sürecini ele alan sergi, tarihi fotoğraflar, envanter materyalleri ve dijital içeriklerle oluşturuldu. Sergi, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Bursa Kent Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, sergiyi ziyaretinde Cumhuriyet’in kuruluş sürecinde verilen mücadelenin önemine dikkat çekti. 103 yıl önce verilen mücadelenin sergide aşama aşama görülebildiğini belirten Biba, "Ecdadın bıraktığı mirası koruyup geliştirmeli ve gelecek nesillere aktarmalıyız. O dönemde verilen mücadelenin haklı gururunu, aynı heyecanla yaşıyoruz. Atalarımızın bize bıraktığı bu mirası en iyi şekilde büyütmek ve daha yukarılara taşımak, hepimizin en büyük sorumluluğudur. Geçmişimizde verilen mücadelenin kıymetini bilen bir nesil olarak elimizden gelen her türlü mücadeleyi vermeye hazırız" dedi.

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Sergi alanında oluşturulan ‘Cumhuriyet Sözü’ köşesine de uğrayan Başkan Vekili Şahin Biba, "Cumhuriyet demek her şeydir" mesajını yazdı.