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        Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zemin nedeniyle 5 araç çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan 5 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

        Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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