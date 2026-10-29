Bursa'da 5 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Küçükbalıklı Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'nda, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan zemin nedeniyle 5 araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle araçlarda bulunan 5 kişi çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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