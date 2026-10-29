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        Diyet ve egzersize rağmen incelmeyen bacaklara dikkat

        Uzmanlar, diyet ve düzenli egzersize rağmen bacak ve kollardaki kalınlaşmanın azalmaması, dokunmakla artan ağrı ve kolay morarma şikâyetlerinin lipödemin habercisi olabileceğini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Diyet ve egzersize rağmen incelmeyen bacaklara dikkat

        Uzmanlar, diyet ve düzenli egzersize rağmen bacak ve kollardaki kalınlaşmanın azalmaması, dokunmakla artan ağrı ve kolay morarma şikâyetlerinin lipödemin habercisi olabileceğini belirtti.

        Medicana Bursa Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Burcu Metin Ökmen, özellikle kadınlarda görülen lipödemin çoğu zaman obeziteyle karıştırıldığını belirterek, "Lipödem, yağ dokusunun özellikle bacaklar ve kalçalarda, bazen de kollarda simetrik ve orantısız şekilde birikmesiyle ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Kişinin yaşam tarzından veya irade eksikliğinden kaynaklanmaz. Genetik faktörlerin yanı sıra ergenlik, hamilelik ve menopoz gibi hormonal değişim dönemleri de hastalığın ortaya çıkmasında etkili olabilir" dedi.

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        Lipödemin en belirgin belirtilerinin gövdeye oranla bacak ve kollarda kalınlaşma, dokunmakla artan hassasiyet, kolay morarma ve özellikle gün sonunda bacaklarda ağırlık, gerginlik hissi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Ökmen, "Ayak ve el bileklerinde belirgin bir sınır oluşması, ellerin ve ayakların genellikle etkilenmemesi de lipödemi sıradan kilo artışından ayıran özellikler arasındadır. Hastalarımız yıllarca ‘Daha az ye, daha çok hareket et' gibi uyarılarla karşılaşabiliyor. Bu durum ciddi bir hayal kırıklığına yol açabiliyor. Ancak lipödem gerçek ve tanınmış bir sağlık sorunudur. Erken teşhis ve doğru tedavi yaklaşımı, hastalığın seyrini yavaşlatmak ve yaşam kalitesini artırmak açısından önemlidir" diye konuştu.

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        Medicana Bursa Hastanesi bünyesinde fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları, dahiliye uzmanı, diyetisyen ve psikologdan oluşan multidisipliner bir ekiple hastalara destek sunduklarını belirten Doç. Dr. Ökmen, "Tedavide kompresyon giysileri, manuel lenf drenajı, eklemleri zorlamayan düzenli egzersizler ve sağlıklı beslenme programları gibi yöntemleri önceliklendiriyoruz. Uygun hastalarda ileri evrelerde lenf damarlarını koruyan özel liposuction teknikleri de değerlendirilebiliyor. Sürecin psikolojik açıdan da yorucu olabileceğini göz önünde bulundurarak psikolojik desteği de tedavinin bir parçası olarak ele alıyoruz. Bacaklarında veya kollarında orantısız kalınlaşma, ağrı ve kolay morarma şikâyetleri bulunan kişilerin, özellikle ailelerinde benzer öyküler varsa, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalarını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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