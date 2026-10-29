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        Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu Göksel'in şarkılarıyla taçlandı Osmangazi Meydanı'nda cumhuriyet coşkusu doruğa çıktı

        Osmangazi Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Osmangazi Meydanı'nda düzenlediği konserde sahneye çıkan Göksel, sevilen şarkılarıyla Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhuriyet coşkusunun müzikle buluştuğu yağmurlu gecede sanatçı, performansıyla meydanı dolduran vatandaşların gönüllerini ısıttı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 10:04 Güncelleme:
        Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu Göksel'in şarkılarıyla taçlandı Osmangazi Meydanı'nda cumhuriyet coşkusu doruğa çıktı

        Osmangazi Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Osmangazi Meydanı’nda düzenlediği konserde sahneye çıkan Göksel, sevilen şarkılarıyla Bursalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Cumhuriyet coşkusunun müzikle buluştuğu yağmurlu gecede sanatçı, performansıyla meydanı dolduran vatandaşların gönüllerini ısıttı.

        Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümünü birbirinden renkli etkinliklerle kutlamayı sürdürüyor. Bu kapsamda Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri’nde sahneye çıkan Türk müziğinin sevilen sanatçısı Göksel, yağmura aldırış etmeyen Bursalılara müzik ve coşkuyla dolu anlar sundu. Sevilen şarkılarından oluşan repertuvarında duygusal ezgilerle hareketli parçaları bir araya getiren başarılı sanatçı, güçlü yorumunun yanı sıra sahne enerjisiyle de dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Yaklaşık iki saat boyunca devam eden konserde Türk bayraklarıyla meydanı dolduran yüzlerce vatandaş, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Kırmızı beyaz renklere bürünen Osmangazi Meydanı’nda Cumhuriyet coşkusuyla bütünleşen konser, renkli ve unutulmaz anlara sahne oldu.

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        "Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum"

        Eşi Nadire Aydın ile birlikte sahneye gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ünlü sanatçıyı performansından dolayı tebrik etti. Yağmurlu havada alana gelen vatandaşlara seslenen Başkan Aydın, her bir yurttaşın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Başkan Aydın "Sevgili Bursa, yağmura rağmen Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını kutlamak için buraya geldiniz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli sanatçımız Göksel’e bu güzel performansından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum, nice yüzyıllara diyorum" ifadelerini kullandı.

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        "Atatürk sevdalısıyım"

        Göksel de bu güzel gecenin kendisini çok duygulandırdığını belirterek, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti. Ünlü sanatçı "Ben gerçekten bir memleket sevdalısıyım. Atatürk sevdalısıyım. Burada olmak, Cumhuriyetin 103’üncü yılını sizlerle birlikte kutlamak beni çok duygulandırdı. Yağmura rağmen, bereketle burada olmanız beni onurlandırdı. Cumhuriyetimiz kutlu olsun" diye konuştu.

        Konuşmaların ardından Başkan Erkan Aydın, eşi Nadire Aydın ile birlikte ünlü sanatçıya çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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