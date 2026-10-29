BBDSO 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konseri verdi
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında solist Ceren Aydın'ı konuk etti.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında solist Ceren Aydın'ı konuk etti.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) düzenlenen konseri, şef Murat Cem Orhan yönetti.
Gecede Muammer Sun'un dizi müzikleri (Kurtuluş ve Cumhuriyet) BBDSO eşliğinde seslendirildi.
Konserde ayrıca müzikseverlerle birlikte "Onuncu Yıl Marşı" söylendi.
Gecenin sonunda solist, şef ve orkestra sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
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