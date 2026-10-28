Bursa'da Ferhat Göçer'den Cumhuriyet Bayramı konseri

BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte, Ferhat Göçer şarkılarıyla kalabalığı coşturdu.

Yıldırım Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlik, Gökdere Meydanı’nda meşalelerle kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Bayrak Alanı’nda düzenlenen konserde Ferhat Göçer, hem duygusal hem hareketli parçaların yer aldığı repertuarı ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmurlu havaya rağmen Bayrak Alanı’nı dolduran Bursalılar, Göçer’in seslendirdiği şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Meydanı, kırmızı beyaza bürünürken kalabalık, Göçer’in enerjik sahne performansına büyük ilgi gösterdi.

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Kutlamalara ev sahibi Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve çok sayıda davetli ile vatandaş katıldı.

‘DÜNYAYI TAKİP EDEN DEĞİL, YÖN VEREN OLACAKSINIZ’

Konserde yaptığı konuşmada gençlere seslenen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz şunları söyledi:

“Dünya gözümüzün önünde büyük bir değişime gidiyor. Sizler, inşallah, dünyayı takip eden değil, yön veren olacaksınız. Teknolojiyi geliştiren ve ona yön veren bir nesil olacak, Türkiye Yüzyılı’nı inşallah sizler inşa edeceksiniz. Cumhuriyetimizin inşasında emeği geçen, liderlik yapan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve aziz şehitlerimizi hürmet ve minnetle yad ediyorum.”

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Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Şahin Biba da, “Hepimiz burada aynı gurur ve heyecanla, hep birlikte bir aradayız. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.