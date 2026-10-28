Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa'da Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kent genelinde trafik tedbirleri alınacak. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve konser programları süresince belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 18:51 Güncelleme:
        Bursa'da Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

        Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle kent genelinde trafik tedbirleri alınacak. 28 ve 29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek yürüyüş ve konser programları süresince belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek.

        28 Ekim Çarşamba günü saat 19.00’da Yıldırım Belediyesi organizasyonunda Beyazıt CaddesiKurtuluş Caddesi kavşağından başlayarak Bayrak Alanı’nda sona erecek yürüyüş ve ardından düzenlenecek konser nedeniyle bölgede trafik tedbirleri uygulanacak. Bu kapsamda Beyazıt CaddesiKurtuluş Caddesi kavşağı, Mahmudiye Kavşağı, Kurtuluş Caddesi istikameti ile Kurtuluş Caddesi’ne çıkışı olan tüm cadde ve sokaklar saat 18.00’den itibaren yürüyüş ve konser etkinliği bitene kadar araç trafiğine kapatılacak.

        REKLAM

        29 Ekim Perşembe günü saat 18.00’de Bursa Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda UNESCO Meydanı’ndan başlayarak Bursa Millet Bahçesi’nde sona erecek Cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından saat 19.00’da Bursa Millet Bahçesi’nde Cumhuriyet Konseri düzenlenecek.

        Etkinlikler kapsamında UNESCO Meydanı (Orhan Parkı), Ulu Cami, Atatürk Caddesi, Cemal Nadir Caddesi, Zafer Plaza ve Özü Varyant güzergâhındaki yürüyüş için belirlenen şerit üzerinde trafik akışı ters yönde sağlanacak.

        VaryantAltıparmak Caddesi, Eski Stad KavşağıMillet Bahçesi güzergâhındaki yürüyüş için ise Altıparmak Caddesi üzerinde iki şerit trafiğe kapatılacak. Yürüyüşün yapılacağı şeritlerdeki cadde ve sokaklar saat 17.30’dan itibaren etkinlikler sona erene kadar araç trafiğine kapalı olacak. Eski Stad Kavşağı’ndan Heykel istikametine giden yol ise tek şerit olarak araç trafiğine açık tutulacak.

        REKLAM

        Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenecek Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Perşembe günü saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde Acıbadem Kavşağı’ndan Tuna Kavşağı Hastane Alanı’na kadar yürüyüş korteji düzenlenecek. Saat 20.00’de ise hastane alanında halka açık konser gerçekleştirilecek.

        Yürüyüş ve konser süresince İzmir Yolu, FSM Bulvarı girişi, Bilginler Caddesi, FSM Bulvarı girişi, FSM BulvarıAcıbadem Kavşağı, FSM Cami KavşağıTuna Kavşağı, Esentepe Kavşağı ve Nilüfer Hatun Caddesi Podyum Park Kavşağı ile yürüyüş güzergâhına çıkan cadde ve sokaklar saat 17.00’den itibaren etkinlikler bitene kadar araç trafiğine kapatılacak.

        REKLAM

        Bursa Emniyet Müdürlüğü, söz konusu güzergâhları kullanacak vatandaşların trafik görevlileri ile işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Bursa'da 1 kilogram yağlık zeytinin maliyeti belli oldu
        Bursa'da 1 kilogram yağlık zeytinin maliyeti belli oldu
        Bursa'da 723 yıllık şifa geçmişi olan Askeri Hastane taşınıyor Vatandaşlar...
        Bursa'da 723 yıllık şifa geçmişi olan Askeri Hastane taşınıyor Vatandaşlar...
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        İnegölspor - Sebat Spor Kulübü: 1-4
        İnegölspor - Sebat Spor Kulübü: 1-4
        Bursa Nilüfer Kadın Korosu Kıbrıs ve Kahramanmaraş yolcusu
        Bursa Nilüfer Kadın Korosu Kıbrıs ve Kahramanmaraş yolcusu
        Korkuluğa asılan kıyafetleri beğenip alan kadın kameraya yakalandı
        Korkuluğa asılan kıyafetleri beğenip alan kadın kameraya yakalandı